Oscar＠《造星II》中環海濱busking 遇大媽群歌起舞被迫疾走

曾參加ViuTV《全民造星II》的李祉均（Oscar）去年主攻現代舞配以獨特唱功及妖艷形象，突圍而出獲得季軍，不過他至今仍未落實和ViuTV 簽約，只好憑自己實力發圍，今晚夥拍同樣參加過《造星II》的結他手羅卓華（Will）在中環海濱舉行首個busking騷，在街頭與數十粉絲相遇。

由於海濱一帶充斥着大媽開檔唱歌跳舞，震耳音響夾雜不同文化歌曲，令寧靜休閒海濱變得嘈吵，於是Oscar將原定演出地方移施到較遠位置，避開大媽之地，他說：「預料唔到咁多人，估唔到咁熱鬧，其實我同佢哋冇分別，大家都係公平表演者，只要大家唔好打擾到大家，互相尊重就OK，當然會有唔開心，但唔可以怪佢哋，呢個係公共地方。」

Oscar今晚獨自獻唱16首歌曲，為今次演出籌備半年有多，事前特別緊張，但臨場無得驚，今次多得好拍檔Will相助，與樂手組成今次組合，大家都以一個友情價幫手。疫情下搞騷，Oscar最大顧慮要衡量風險：「冇理由要觀眾承受風險，本身想去一個舒服啲嘅場地舉行，但好大機會蝕錢，最終還是選擇busking形式同fans見面。」

在工作方面Oscar現時自由身，因為疫情令工作進展暫停，亦未有和ViuTV簽約，他解釋：「大方向未有共識，但又冇話唔簽，發展方向仍需商量，佢哋擅長畀一個電視平台我，但我注重舞台表演。」一同參賽的其他人都已經簽約ViuTV、即將推出新節目，Oscar坦言：「我會羨慕佢哋開始起步，但每個人有唔同時間起跑線，我想繼續喺舞台上表演，鍾意唱歌，所以要增強自己唱歌實力，歌手方向發展。」

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