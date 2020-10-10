劉嘉玲億元豪宅為林恬兒搞生日P 帶頭跳《乘風破浪的姐姐》大媽舞

54歲的劉嘉玲一向廣結人緣，在演藝圈及社交圈都有不少好友，而且她相當好客，更將其中一個位於半山May Tower的億元複式豪宅設計成復古風的大宅，專用來招呼朋友賓客的「私人會所」。

昨晚，嘉玲又在豪宅設宴，原來同林建岳大女林恬兒（Emily )預祝36歲生日，而Emily的富貴好友包括邢李㷧與張天愛所生的千金邢嘉倩、鄧永鏘的女兒鄧愛嘉及曾文豪兩名女兒曾昭怡及曾昭亮等人都有出席。雖然嘉玲是眾人的長輩，但就相當玩得，在生日會上更牽頭帶領眾人跳大陸綜藝騷《乘風破浪的姐姐們》的主題曲舞，眾人擺出叉腰舉手扭腰等大媽舞姿，玩得相當high，身穿短裙露腰的嘉玲絕不比這班30歲出頭的富千金輸蝕，她留言：「Happy birthday to dear Emily」。

不少網民就留言大讚嘉玲活力十足：「太high了」、「身材真的太太太好了」、「寶刀未老，還可以搖的甘美」、「Super good dancing」、「你們好可愛」等。

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