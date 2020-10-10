林心如企街做媽媽生 20分鐘完事收工

由林心如製作、斥資2.5億台幣的電視劇《華燈初上》上月開鏡，林心如和楊謹華飾演日式酒店「媽媽生」，二人特別到日式酒店偷師。她們旗下「囡囡」都是台灣演技派女藝員：郭雪芙、謝欣穎、劉品言、江宜蓉等，早前眾人開鏡見人，這次還會有丈夫霍建華、鄭元暢等人參與演出。這劇背景以以1988年台灣林森北路「條通文化」為背景，台灣《蘋果新聞網》前晚直擊到林心外以一身復古打扮出現於台北離華西街風化區不遠的昆明街派出所外，她穿上紫外套、黑色貼身7分褲，腳踏黑色厚底拖鞋，化了濃妝的林心如，頭髮微曲的靠在牆邊，但風塵味不夠濃。

已為一女之母的林心如，保養有道，在她臉上沒有太大的歲月痕跡，離遠看過去正在拍攝的她，加上她的復古造型，與當年她初出道時，跟趙薇、古巨基和蘇友朋拍的愛情劇集《情深深雨濛濛》，不過當年扮演學生，如今已變成飽歷風霜的「媽媽生」。入行25年的她，演戲有實力，當晚記者見她埋位拍戲，只需要20鐘拍好，快快手收工。另外，有指這套劇耗時4年籌備，而製作成本高，前晚劇組於昆明街派出所外拍攝，現場30多位工作人員十分大陣仗，吸引到附近巿民圍觀看明星。

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