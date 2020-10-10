梅艷芳57歲冥壽丨徒弟譚耀文感激恩師提攜 Kim Robinson掛念「香港的女兒」

2020年10月10日是已故巨星梅艷芳57歲冥壽，梅姐已經離開大家17年，一班徒弟、好友仍然對她很掛念，譚耀文剛踏入凌晨12點已在社交網發文悼念：「因為Anita Mui世界巡迴演唱會，未夠22歲嘅我就已經環遊了半個地球，踏足過亞州、北美州、與及歐洲等多個著名經典舞台，獲益良多。即使與今天相比、若不是當年梅姐願意提攜新人、相信呢啲機會和回憶，並非好多人能夠擁有。永遠感恩！永遠懷念！我們的梅艷芳小姐 Anita Mui . Happy birthday」。

草蜢的蔡一智和蔡一傑亦先後留言，蔡一智簡單用藍天白雲，加上一個「念」祝梅姐生日快樂；蔡一傑則說：「今天是很特別的日子和號碼 10102020 唔知道打呢個Number你會唔會接聽呢？哈哈！祝你生日快樂 Miss you much」。而和梅姐感情深厚的袁詠儀，踏入零時亦如往年一樣，在網上祝好友「生日快樂」，而今年已是她連續11年在好友冥壽當日發文。

梅姐生前的御用髮型師Kim Robinson指梅姐是「the one and only」，並hashtag了「anitamui梅艷芳」、「muiyimfong」、「daugtherofhongkong」、「cantonpop」、「diva」。梅艷芳出身貧苦家庭，四歲已經開始了演唱生涯，與家人在荔園、啟德遊樂場賣唱，於1982年憑一曲《風的季節》成為第一屆新秀歌唱大賽冠軍，星途由此展開。梅艷芳一生推出過30多張唱片以及演出約47部電影，其奪鬥故事及輝煌成就，處處對照香港過去數十年的發展軌跡，她過世時，治喪委員會以《別矣，香港的女兒！》為題刊登訃聞，從此「香港的女兒」亦成為梅艷芳的別號。

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