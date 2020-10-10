張達明謙稱不敢評論金像獎延後 只望早日除罩相聚

張達明今日到尖沙嘴為電影《麥路人》特別場擔任嘉賓，他回想8歲以前住在筲箕灣半山木屋區，雖然經常要走到山腳攞水，但當時不覺得困苦：「嗰時冇自來水，要去個水缸攞水沖涼，我家姐就慘啲，要攞住啲衫行10分鐘去洗。後來，我哋10戶人夾錢買咗條長水管，就冇咁辛苦，可以每星期用2次。」張達明認為《麥》的題材很反映現實，亦感恩上映三星期仍有不少支持。

張達明在疫情下，憑《麥》奪得第39屆香港電影金像獎最佳男配角，至於來屆金第40屆金像獎，早前已宣佈延後一年，即押後至2022年才舉行。被問會否覺得「趕得切攞獎」？張達明謙稱：「辛苦得嚟，唔係淨係為獎。最大影響係日常生活，冇地方開會、飲酒、食飯，希望快啲一切回復正常。嗰獎嗰度，我唔敢畀太多意見，因為佢哋先係最專業。不過如果今年搞，現場唔可以咁多人嚟，致謝嗰陣個情緒都冇咁激昂。」問他會否擔心因取消金像獎打擊電影製作人士氣？張達明認為反而讓大家更努力：「以前嘅金像獎，過百套電報名，入圍已經好犀利，所以我希望整個文化事業，可以出多對好作品，呢個重要過攞獎。」

張達明又表示已為電影謝票兩星期，希望下次在活動上與觀眾見面時，大家已經不用戴口罩，疫情已完結。

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