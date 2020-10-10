楊柳青疫市投資40萬 開健身中心做老闆娘

楊柳青和林子超疫巿下在上環投資40萬開設的健身中心今日開幕，獲圈中好友陳展鵬、康華、陳樂榣帶同女兒齊齊進行剪綵儀式。 楊柳青為了開業籌備三個月， 收鋪時沒有任何裝修，她和林子超分別將「姑婆本」和「老婆本」奉獻出來，投資落舖頭，男方要延期娶老婆，幸好遇到好業主有3個月免租期可以讓他們跑數。

疫情有機會引發第四波，二人已作好心理準備， 陳子超負責教小朋友跳舞：「已經實習用Zoom，可以同小朋友網上教學，唔會受疫情影響。」楊柳青則會負責小組健身班。 陳展鵬拍劇認識兩位老闆，二人贊助展鵬女兒「小豬比」陳諾瑤學跳舞，一家大細都受惠，至於再生多個小朋友則隨緣。展鵬一臉慈父分享現時囡囡可愛又好玩，開始識駁嘴及眼超超睥人，展鵬父母認為孫女似展鵬多點。他說：「似我有好有唔好，發現阿女好多嘢鍾意自己嚟，例如食嘢，亦唔鍾意你教佢，喜歡自己摸索。」

由於女兒開始活躍好動，家中風扇和電掣都要更換以策安全。展鵬無奈慨嘆：「自己估唔到有呢個階段，佢痛比我自己整親仲心痛，上星期帶囡囡去打針，以前幾個月佢喊好正常，但依家佢喊我會肉痛。」

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