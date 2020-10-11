全昭旻拍住光洙顯嬌小 自揭身高秘密：好自卑

韓國人氣綜藝節目《Running Man》的34歲女星全昭旻前日擔任SBS電台節目《崔華靜的Power Time》的嘉賓，自揭因身高而感到自卑，即時引來外界關注。在現場崔華靜看到全昭旻後大感驚訝：「因為樣子十分可愛，以為很嬌小，沒有想過原來個子很高。」全昭旻即坦言自己身高有1.7米，並表示：「事實上我對個子高感到自卑，因為在演愛情戲的時候，很想被男演員抱住，可惜身材卻看起來十分高大。」

全昭旻自揭身高秘密後即時引來網民熱烈討論，更指因為平日在《RM》中全昭旻拍埋去有「長頸鹿」之稱、身高達1.92米的李光洙身邊，所以全昭旻看起來不像有1.7米高，網民亦留言表示：「還以為身高只有1.63米」、「看上去和宋智孝差不多，原來兩個人都是高個子」、「因為可愛形象，所以不知道這麼高」等留言。

另外，全昭旻在節目內亦提及自己在綜藝節目內的形象和實際性格不同，她說：「事實上綜藝形象和我實際性格有60%相似，自己現實中會更小心謹慎，苦惱亦有不少。我在綜藝節目中總是面帶笑容，所以很多時候不笑就會覺得好像生氣一樣。 」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！