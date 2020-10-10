天心擺脫性感形象做賢妻 韓籍老公一招冧掂外母

44歲台灣女星天心從23歲拍攝寫真集一脫成名後，身材和緋聞蓋過了事業成就，一直默默耕耘的她，憑實力轉型拿下金鐘獎最佳女主角，內外兼備。2016年下嫁籍攝影師金榮敏之前，曾與劉畊宏、法籍英裔Patrick、馬來西亞籍金沛晟、楊一展、金融管理顧問Sean等人傳緋聞，但她只承認Patrick，可惜難逃七年之癢，男友被爆出和其他女子糾纏。

據台灣資深記者黎莫仇在《蘋果新聞網》專欄分享，天心過去的幾段情都是不堪回首，就說婚前的一段，男友發現她與男團「UNIQ」的王一博合照而發火吵大鑊，聽說天心怒罵：「你有事嗎？我年紀都可以生他了。」但最令她深受困擾的是合作拍《第8號當舖》認識的金沛晟，據聞兩人本交好，疑男方想借她炒作緋聞，關係幾乎決裂不成。天心有着敏感的觸覺，但也有失誤的時候，曾跟某圈外男友鬧翻差點動粗，對方吵架時會摔東西，她拍戲收工不定時，男方等得不耐煩，又不懂諒解，更跟接送的劇組起衝突，最後無奈分手。

真命天子金榮敏因擔任電影攝影師認識天心，半年後就結婚，好姊妹楊謹華鑑識後就說：「他溫和有禮貌，天心平時是大姊大性格，從沒看過她小女人那種幸福洋溢的模樣。」金榮敏大天心4歲，兩人性格南轅北轍，但秉持「一進一退」的相處之道，幾乎沒吵過架；聽說約會時就不避談前任，畢竟當時金榮敏40多歲仍未婚，天心最怕一不小心成為第三者。

她曾自責沒智慧處理感情，但看了電影《讓子彈飛》後便徹底醒悟，一幕「小六子」切腹證明自己沒吃豆腐花，卻因此失血致死，為了證明自己沒有做，卻落入別人手裏的隱喻，讓天心為之震撼。從此她懂得提醒自己，對某些事情，就別看得太嚴重，否則反傷的是自己。但性格衝動的天心，就愛對家人叨念，不過老公金榮敏都能承受這些，甚至應對外母很有一套，每次陪天心回家探親，進門前就會提點天心要好好說話，如母女快吵起來，金榮敏就會衝過去緊握天心媽的手，用有限的中文說：「媽，我愛妳。」天心上過一陣子韓文課，夫妻主要靠英文加指手畫腳溝通，有時遇到不知怎樣說的會立即翻查字典，愛情大於一切。

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