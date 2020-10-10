楊紹鴻五勞七傷頻入院 泰國置業靜養

資深製作人楊紹鴻，縱橫娛樂圈40多年，做過電視劇和舞台劇監製，又是填詞人身份，合作過的藝人多不勝數。數年前，楊紹鴻曾推出著作《一起走過的日子》，香港電台好友提議可製作成電台節目，楊紹鴻於是找來好友江美儀一起主持港台《一起走過》，邀請昔日一起成長的藝人朋友細談往事，包括鄭伊健、陳光榮、鄧萃雯、張衞健、陶大宇、關禮傑、于洋、劉江、南紅、龍貫天等等。日前楊紹鴻接受《蘋果》訪問時笑說：「計計埋埋，我已經訪問咗40、50個藝人，佢哋好難約，大家都有工作，但如果要做好，幾難都要做；而家我約緊任達華、陳松伶，如果我未返泰國的話，我會繼續訪問同我一起走過嘅朋友。」

因為患病，才有這個《一起走過》的構思，是一個事業上的回顧，楊紹鴻說：「我同Dicky（張衞健）講我想做個咁嘅節目，我諗唔會有第二次，因為我唔知道自己身體可唔可以捱，我問佢嚟唔嚟撐我，佢話嚟，唔嚟都唔係人啦！我聽到好開心。」問到病情，楊紹鴻輕描淡寫地說：「舊年check到身體有唔同嘅問題出現，幾次入院，半嚴重啦，後腦有個良性瘤，心臟有條血管窄咗，肝又有事，我會從容面對，一直睇緊醫生，食緊藥，OK啦！」

曾經三進三出亞視的楊紹鴻，1998年拍完《穆桂英》後，遇上吳征入主亞視，當時吳征誓言要將亞視化身做「亞洲CNN」，將製作部解體，楊紹鴻惟有北上搵食，製作了張衞健與恬妞主演的《少年英雄方世玉》，結果《少》劇在中港台大收。此劇在亞視播出時，收視更一度撼贏無綫，楊紹鴻指自己和張衞健有一種衣錦還鄉的感覺，他說：「我當時堅持用廣東話收音，恬妞拍咗一日已經想唔撈，因為佢廣東話唔得，甩晒，喺錄影廠門口喊，我同張衞健鼓勵佢，最後掂咗！呢套劇喺北京拍香港播，邊拍邊播，每日將錄影帶運去深圳，再帶返香港播，好辛苦！」

楊紹鴻稍後將會到泰國長居，並已在當地置業：「我鍾意呢個地方，第一，大部份嘅人年紀大咗會怕凍，我第一個選擇係熱帶地方；第二，我覺得嗰度嘅風土人情好好，可能係一個佛教國家，所以我首選泰國。泰國生活水平又平，老實講，要去一個地方長居，你要計佢個通脹，香港使一年嘅錢，我喺泰國可以使兩至三年。本身我打算今年6月將香港嘅嘢搬晒去泰國，但因為疫情，我返唔到去，我而家攞住一個退休居留嘅簽證，但泰國仲未可以畀呢個簽證入境，所以我仲等緊，而家我住咗半年酒店，差啲去領事館跪佢哋畀我入境，因為我就嚟冇晒錢。」

採訪：黃曉妍

攝影：沈健程

攝錄：廖達燊

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！