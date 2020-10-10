阮兆輝籲早日放寬入座率 粵劇界零收入流失人材釀危機

香港八和會館「粵劇新秀演出系列」今日終於在油麻地戲院上演，系列藝術總監阮兆輝和尹飛燕、謝雪心亦有現身支持。輝哥表示由今年1月初斷斷續續封館已9個月，現時終於可以重開劇院，是好的開始，他說：「不過真係好難做，成本影響當然好大。」

心姐指2003年SARS期間，粵劇界至少仍可以演神功戲，但這次連神功戲亦取消，對業界的生計影響很大。輝哥坦言行內向來以日薪計，停工9個月等於9個月零收入：「有啲人都轉咗行，因為我哋係專業，所以先係最危險。因為大家睇到、睇唔到嘅台前幕後，負責著衫嗰個都係專業，唔係即時搵個人返嚟就做到，一流失（人材）損失好大。」

輝哥表示下星期開始，將舉行網上籌款義唱，心姐大讚是破天荒而且與時並進。輝哥說：「我哋成行人都自救緊，希望政府盡快畀我哋開返晒個場館、賣返飛。我個人覺得，邊度有事就邊度做工夫，買飛都可以實名架，如果真係有事，大家咪再做工夫囉，因為而家對我哋真係影響好大，希望政府可以考慮吓。」

輝哥太太鄧拱璧早前曾中風入院，問到太太現時狀況？輝哥說：「OK嘅，好彩救得快，而家講得返嘢，係慢啲囉，慢慢康復緊。佢行動自如架，而家忙緊籌款啲嘢，西藥、針灸，三管齊下。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！