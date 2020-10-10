Netflix兇殺案記錄片傳死者顯靈 多次錄到古怪叫聲

Netflix製作的全新兇殺案記錄片《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》（American Murder: The Family Next Door）近期大熱，還原發生在2018年的一宗三屍四命慘劇，記錄片上架後，有觀眾發現已被殺害的小孩疑在房間中出現，警員的隨身攝錄機還疑似錄到屋內的詭異叫聲。

《美》片講述住在科羅拉多州的Chris Watts，背着大肚老婆Shanann，與同事發生婚外情，之後竟然將大肚的Shanann，以及分別三歲和四歲的女兒殺死。電影以Shanann上載於FB的開心家庭片段、她生前與Chris的短訊交談內容、Shanann好友Nickole和鄰居的訪問片段、以及警員的隨身攝錄機片段剪輯而成。其中一幕，數名警員在Chris的寓所中調查，當時Nickole亦在屋內，有觀眾發現房間中突然有一名小童閃過，而另一幕就是警察與Nickole等人入屋後，在樓梯間發現疑似小孩的影子，有網民疑懷是Chris女兒的鬼魂。此外，亦有觀眾多次聽到古怪的說話聲，包括有女人叫「Chris」和小孩叫「媽咪」的聲音，不過亦有網民認為房間中的小孩可能只是Nickole的女兒，Nickole亦曾抱着女兒受訪，但屋內傳出的怪聲則無從稽考。

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