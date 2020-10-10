林穎彤與伍富橋多次被影到食飯行街 傳分手降呢做「普通同事」

現年27歲的林穎彤（Bella）入行十年，曾與黃宗澤傳出緋聞，又與藝員容天佑拍拖，可惜被Bella 媽媽棒打鴛鴦，最終姊弟戀未能收成正果。Bella去年跟星夢同門師兄伍富橋 （Alvin）傳緋聞，多次被影到兩個人食飯行街，拍拖已是圈中公開的秘密。今年4月，二人更推出合唱歌《迷魂陣》，在MV中大跳辣身舞，奉旨談情。

今日有報道指Bella與伍富橋日前已經分手，忽然互相unfollow對方的Instagram賬號，似乎再見不是朋友。Bella今日接受傳媒訪門時再三否認與伍富橋拍過拖，堅稱對方只是「普通同事」，她表示之前有follow伍富橋的IG，但由於現在合作機會少，早前更新賬戶時，順帶整理名單，直言「想睇啲自己想睇嘅嘢」，不擔心將來工作上見面會面阻阻。而伍富橋的解釋與Bella相近，亦是早前unfollow了一些人，當中包括Bella，但希望外界不要有太多揣測。

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