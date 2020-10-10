《蜘蛛俠》肥仔忽然激瘦變型男 湯姆賀倫IG讚好

參演《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）、《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的24歲男星Jacob Batalon，在片中飾演主角Peter Parker的同學兼老友Ned，與湯姆賀倫（Tom Holland）是最佳拍檔，雖然同系列《蜘蛛俠》第三集將於本月底在美國亞特蘭大開拍，但Jacob Batalon卻突然激瘦，他趁生日在IG公開最新自拍照，見他已告別以往的肥嘟嘟圓潤身形，瘦身成功，胸前更隱約見到肌肉線條，樣貌亦跟觀眾印象中有很大出入，不僅獲廣大網民留言大讚，連湯姆賀倫也有在IG讚好，影迷均好奇他會以甚麼方式在《蜘蛛俠3》中出現。

菲律賓裔的Jacob Batalon是美國籍男星，昨日剛度過24歲生日，他在2017年甫入行即獲得飾演Ned的機會，之後亦有份在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）中亮相。其實，Jacob Batalon身材於今年夏天開始有變，8月底見他在IG的照片已開始瘦了一個碼。

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