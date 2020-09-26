add名人時尚 | 下午茶推介:雪花秀養生韓國風味 Moschino 禮服下午茶

不少女生都喜歡趁假期、週末與好友知己相約嘆下午茶，設計精緻的Afternoon Tea Set，適合打卡影靚相，當然就更加分。

【雪花秀 X 喜來登酒店】

韓國護膚品牌雪花秀，是精研人參與中藥護膚的先行者，最近與香港喜來登酒店名廚攜手，於今個月至十二月期間，推出靈感源自滋陰生人參系列的「蔘」動幻想曲香檳下午茶，由喜來登酒店餅房行政總廚Andy Yeung及蠔酒吧主廚Oscar Chow匠心設計，10款精緻鹹點與滋養甜點，特別融合韓國養生食材人參、紅棗，以及充滿韓國傳統特色的泡菜及燒牛肉等，重點是嘆美食的同時，可以獲贈雪花秀人參煥顏體驗裝乙份，當中包括：潤燥再生精華、滋陰生人參煥顏水、顏乳液、面霜等，一邊品嚐韓國風味，一邊體驗修復功效超卓之美容產品，絕對吸引！

【Moschino X COVA】

如果想安在家中，都嘆到精緻的Afternoon Tea Set的話，也有好選擇。COVA與意牌Moschino攜手合作推出下午茶，靈感來自Moschino 2020秋冬系列的蛋糕造型晚禮服，當中的鹹點亦受到時裝騷的啟發，鵝肝慕絲紫菜撻是模仿時裝騷上黑色西裝薄紗裙；龍蝦撻則營造圍巾造型。甜點方面，有士多啤梨忌廉撻、士多啤梨慕絲、開心果慕絲、藍莓慕絲，下午茶放在充滿少女心的粉紅色蛋糕塔架之上，別緻可愛，除了在餐廳享用，亦提供外賣選擇，即使在舒適的家中，都可以在IG打卡開心share。

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