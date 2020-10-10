現年60歲的資深電視製作人楊紹鴻，80年代開始由無綫PA做到導演再過檔亞視做監製，曾經歷港劇光輝歲月，日前他接受《蘋果》專訪，大嘆港劇20年來只原地踏步，他批評說：「𠵱家咁多膠劇都冇辦法，香港得返一個電視台。」並指選美彈出就擔大旗做主角，鬼妹拍古裝劇，令他看到發笑；又認為無綫的山頭主義令其失去平衡。問到港劇還有冇得救？他指：「我自問就救唔到喇！」

楊紹鴻是紅褲仔出身，當年由無綫助理編導（PA）做到導演，再過檔亞視做監製，參與製作劇集有《上海灘》、《千王之王》、《獵鷹》、《天涯歌女》、《少年英雄方世玉》和《再見艷陽天》等，見證過香港電視史最輝煌年代。

籌備殭屍片致敬林正英

楊紹鴻日前接受《蘋果》專訪，為過去港劇20年原地踏步感到可惜，並指香港製作早早被日本、台灣、韓國、內地追過，他說：「欷歔㗎，90年代大陸市場開放，就知道香港大鑊，10幾億人口廣告可以打沉你；𠵱家喺大台做監製，有好多掣肘，咁多膠劇都冇辦法，只可以講香港得返一個電視台有本地製作嘅電視劇，我唔明點解香港政府又唔發牌，冇競爭就一定冇進步，係觀眾嘅損失。」

楊紹鴻昔日與周潤發、劉德華和黎明等巨星合作過，問他對現今電視台花旦小生有何看法？楊紹鴻說：「呢十年、八年嚟講，香港電視行業係可悲，以前嘅藝人都係紅褲仔出身，由茄哩啡開始捱起，𠵱家唔同，一個選美，一個乜嘢先生就彈出嚟做主角，我睇到笑，鬼妹做古裝，我覺得大鑊喇。」他指其實無綫有很多人事上的問題：「好多山頭，但冇辦法，一個大機構實有呢啲事發生，要睇決策者點去平衡，但係平衡得唔好。」

港劇還有冇得救？他笑說：「我自問就救唔到喇！我想搞劇集，但我唔想一個衰咗就將我以前嘅嘢冚晒，所以寧願搞電影，我好想紀念林正英，所以我𠵱家籌備緊一部殭屍片。」楊紹鴻1995年曾與林正英在亞視合作劇集《殭屍道長》。

難忘做PA被問候娘親

回想做PA日子，楊紹鴻坦言辛苦：「成日被人問候娘親、踢籮柚，我曾經想過放棄，當時我喺TVB，人工只係2,000幾蚊，記得嗰年冇人工加，唔係自己唔努力，可能係被人篤背脊，其實好hurt。」他寄語新一代PA，捱得就捱：「當年我可以望到將來，𠵱家做PA要升做導演，我相信都有啲渺茫，要畀自己一個期限，如果唔得就要轉行。」

70年代尾至90年代初，無綫、亞視鬥得激烈，到1980年無綫《輪流轉》被對台《大地恩情》打到落花流水，要急急製作《千王之王》迎戰，楊紹鴻有份參與其中，他憶述：「其實《輪流轉》係好睇，奈何TVB唔輸得，於是即刻腰斬，24小時去趕拍《千王之王》，秋官（鄭少秋）拍到有肝病都照拍。」楊紹鴻指當年無綫揸Fit人邵逸夫（六叔）開晒綠燈，要乜就有乜，1987年他為無綫執導《成吉思汗》再迎戰，只因六叔得悉當時亞視老闆邱德根要開劇到蒙古拍《成吉思汗》，故無綫也要開拍，他說：「全台都要拍，有萬梓良、黃日華、劉青雲、鄭伊健、郭富城等，最後我哋贏咗。其實只係想話畀大家聽，有競爭先有進步。」

採訪：黃曉妍