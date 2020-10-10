疫情後遺丨丘亞葵擱置音樂會轉型網購搵食 王維德靠積蓄慳住使

王維德、丘亞葵今日到佐敦慶祝好友商店開業。一向做演唱會製作的丘亞葵透露，近期受疫情影響，令他被迫學習轉型，即將開設網購生意。丘亞葵坦言：「實不相瞞，娛樂圈呢年都好難搞，我亦唔樂觀，早前去學習網購，觀察完之後傾緊合作，希望聖誕節可以推出。」事業轉型，丘亞葵最難處理是運輸物流方面，完全一竅不通，他指投資網站數目有限，自己將會負責宣傳搞噱頭，現在已經準備就緒。

另一方面，丘亞葵早前計劃於明年3月紅館搞show，因疫情問題現在全盤計劃要暫時放下，最快要等11月才決定能否繼續，慨嘆大家都係得個等字。

同場的王維德稱自己則沒有做老闆才華，而且較喜歡幕前工作、做打工仔。原本他有份演出舞台劇《大亞灣老豆》因疫情再三延遲，加上演員羅銘偉不幸心臟病逝，暫時未有新消息。同時王維德在大陸的工作亦煞停，他笑言：「我比較黐家，乖乖地留返香港抗疫先。」近年收入大減，幸好他有積蓄亦慳家，生活不成問題，但偶爾會影響情緒，希望大家都乖乖抗疫。

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