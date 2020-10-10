盤點經典鬧鬼場面 | 傅聲故居疑拍得小朋友靈體入鏡

日前上架的Netflix記錄片《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》（American Murder: The Family Next Door），近日鬧出靈異傳聞，片中公開了警方拍攝片段，疑拍得死者靈體及於凶宅內錄得詭異叫聲，多年來亦不時傳出電影及節目的鬧鬼消息，當中不乏難以解釋的超自然畫面，雖然有部份或許是一場誤會，但多年後卻成了各地的都市傳說。

《鬼同你上位》2020年

ViuTV靈探真人騷節目《鬼同你上位》由火火、保錡及七仙羽師傅助陣，再安排一班知名度不高的囡囡挑戰膽量。當中一集，眾人在傅聲故居靈探，有鏡頭清晰可見一個小朋友在鏡頭右下角跑出來，引起網民討論，「鬼王」潘紹聰亦有在其頻道上重點討論，指片中拍到的是小朋友靈體。

《Dear Sister》 2014年

日本女星石原聰美在主演劇集《Dear Sister》中疑似撞鬼，一場她正在浸溫泉的戲份，鏡頭中出現了神秘怪手，更在水中摸她大髀，其身後更疑似有張人臉，恐怖畫面令人毛骨悚然。該集播出後即傳出鬧鬼，但亦有人認為只是折射，曾在網上引起激烈討論。

《白色春天》2009年

阿部寬主演日劇《白色春天》，當中一集有演員遠藤雄彌的一場白天的街景，其身後竟出現一個面色蒼白的人面探頭露出半邊臉，加上看不見有下半身，故片段曾引起觀眾恐慌，亦有人估計可能是工作人員或在窗中探頭出來睇拍戲的街坊。

《Beyond加草蜢》1989年

香港著名藝人鍾保羅於1989年9月1日在沙田第一城寓所跳樓身亡，當年他是TVB的「金牌司儀接班人」，傳聞鍾保羅是借高利貸無法償還而從26樓一單位墮下。同年，Beyond與草蜢為TVB拍攝音樂特輯《夠Hit鬥玩，Beyond加草蜢》，其中在當時一號錄影廠的一個畫面，拍得懷疑是鍾保羅獨自坐在觀眾席，但當鏡頭再轉卻發現該人卻已經消失。

《BB也瘋狂》1987年

經典電影《BB也瘋狂》（Three Men and a Baby）曾出現一幕疑似鬧鬼場面，泰丹遜（Ted Danson）與片中母親在屋內抱起BB，可見到二人身後有個疑似小朋友站向鏡頭，製作單位方面曾作出否認，解釋只是有個紙板公仔剛好放在窗廉後，之後在續集中加插了一場紙板公仔鏡頭闢謠。

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