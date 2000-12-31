add名人時尚丨連卡佛聯乘梅根愛牌Gabriela Hearst 兼合作收藏家 Peggy Guggenheim

可持續發展是近年時裝界的重點議題之一，作為當中的表表者，烏拉圭設計師Gabriela Hearst 再次獲Pedder Group 垂青，兩者第三度合作推出亞洲獨家系列。

Gabriela Hearst 的「餃子袋」Nina bag 出名產量少，就連英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）都是粉絲，一袋難求。今次與Pedder Group 合作，其2020年秋冬系列將於10月30日至12月3日期間於連卡佛獨家發售，除了有限定色系，更有搶先紐約登場的Wabi、Sabi及Joanne 3款新袋，同樣採用天然材料製成，形狀獨特依然。當中特別有趣的，要數以音樂首飾盒為靈感的Off To The Races，袋內有7隻搪瓷馬及騎師人像，圍着袋邊賽馬，更可手動播放Stephen Foster的名曲「Beautiful Dreamer」，趣味盎然。

Gabriela Hearst 亦首次推出改造（Retrofit）系列，以「repurpose with purpose」為主題，將舊變成新，又利用先進的技術來處理多餘物料，減少浪費，再次證明奢華與環保可共存。

另外，連卡佛為慶祝品牌成立170週年，特別與鞋履品牌René Caovilla和已故的著名美國藝術收藏家 Peggy Guggenheim 合作，推出全球獨家的聯乘膠囊系列。

一雙精緻的高跟鞋，被譽為是腳上的藝術品。出生於紐約的波希米亞名流Peggy Guggenheim，是著名的歐洲抽象藝術狂熱者。今次的聯乘系列將其最愛的元素注入設計當中，例如威尼斯Peggy Guggenheim 美術館入口的寶石鑲嵌鐵絲門、由美國藝術家Edward Melcarth 特別為她打造的標誌性蝴蝶太陽眼鏡等，紛紛轉化成高跟鞋的靈感。設計揉合了René Caovilla 的意大利傳統精湛工藝和Peggy 的獨有藝術風格，更添收藏價值。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！