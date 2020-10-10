77歲王羽被誤傳死訊 王馨平澄清：冇啲咁嘅事

今日凌晨1時許，無綫藝員馬海倫在微博透露香港一代傳奇武打演員，77歲王羽去世的噩耗。《蘋果》今日致電王羽女兒王馨平求證，她有點生氣說：「冇啲咁嘅事，已經好多人傳嚟傳去，我而家揸緊車同老爺去飲茶，冇啲咁嘅事，請大家唔好再傳啦！多謝晒。」王馨平再補充表示：「佢嘅情況咁多年來都係咁，喺醫院有人照顧，有醫院照顧，我哋亦都請咗兩個專業醫護24小時跟身。多謝關心。」

馬海倫在社交平台上，寫道：「王羽大哥一路走好，從邵氏公司到現在二人相識超過50年，在台灣合作《縱橫天下》大家相處咗4個多月，還有張冲大哥演我哥哥，那段日子我還記得很清楚，往事只能回味。南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛」。

《蘋果》聯絡了馬海倫，她透露王羽離世的消息在邵氏群組內傳出，「今日凌晨唔記得邊個講出嚟，但今朝又有人話係假嘅，自己都唔好意思，所以會盡快將個post(微博)下架。」

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