美魔女對決丨65歲米雪晒纖腰馬甲線 弗爆身材撼贏54歲溫碧霞

今日陽光燦爛，不少人都抓緊夏天的尾巴，如美魔女米雪和溫碧霞，都不約而同在社交網晒玉背，第一代「黃蓉」米雪今日就去跑步keep fit，穿上背心top襯短褲的米雪姐姐，雖然現年屆65歲，但原來身形弗到爆，腰幼兼有馬甲線，身材好過後生女。

米雪姐姐連po兩輯運動look靚相，留言：「今個#夏季，炎熱非常！練跑時穿上繽紛彩衣，加倍精神好，充滿能量，#跑得特別～爽！起勁！」、「橙＋綠＋古銅色！加緊鍛鍊～背肌，腿肌」網民都激讚：「這確定不是少女的身材？」、「可不就是少女」、「身體狀態真的羨慕」、「姐姐身材也太絕了！我也好想擁有。」

而54歲身在大陸工作的溫碧霞，剛巧亦在社交網貼穿着露背裙的性感相，留言：「心情靚靚工作天，邵陽的朋友今晚見。」兩位凍齡女神分別晒背，雖然米雪姐姐年齡比溫碧霞大11年，但身形就比對方更弗爆，不過網民都同樣有讚溫碧好漂亮。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！