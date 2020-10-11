柳俊江 IG刪清愛的印記 疑發表離婚宣言：往後為自己而活

前無綫新聞主播柳俊江（柳爺）早前涉打鬥被捕，之後傳與結婚10年的太太雷康怡（Florence）鬧離婚，但當日柳爺接受《蘋果》訪問時，以短訊回覆否認離婚。惟昨晚深夜，柳俊江突然在私人Facebook賬戶出Post，疑似發表離婚宣言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」而柳俊江與雷康怡於2003年開始拍拖，至今亦剛好17年。《蘋果》曾聯絡柳俊江求證是否離婚，但未有回覆。

上月9日，雷康怡正與25歲男子用膳，柳俊江突然出現，疑與男方發生爭執及大打出手，結果兩敗俱傷，兩男涉嫌在公眾地方打架，雙雙被捕。其後，柳俊江在Facebook發文道歉，指自己衰衝動，事件源於一場誤會，又強調妻子是好太太、好媽媽，自己就「全心全意愛我的家人」，令事件暫告一段落。但不足半個月，事情又再峰迴路轉，之前柳俊江和太太互相取消關注對方的IG賬戶，柳俊江更怒剷跟太太的相片，只餘一張情人節合照，但今天連這張「唯一」合照亦已靜悄悄地消失。而在事發後未有進行「清相」行動的雷康怡，今日亦將所有合照刪走，只剩下情人節合照，未知是一個紀念，還是大意留低？！

柳俊江揚言「好為自己而活」，他昨日亦帶住一對年幼子女去沙灘游水，晚上燒烤、紮營看星星，自得其樂，他開心留言：「Perfect Day.」但未見雷康怡蹤影，似乎分手不再是朋友。

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