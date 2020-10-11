妻夫木聰被吉高由里子認真掌摑 開IG速破20萬人追隨

日本型男妻夫木聰主演的TBS電視台新劇《危險維納斯》今晚於當地首播，是他繼2004年夥拍舊愛柴咲幸的《Orange Days》後，相隔16年再次演出該台的周日劇場，今次故事改編自名作家東野圭吾的同名作品，他飾演手島伯朗是個有正義感的獸醫，交代而吉高由里子扮演的楓突然出現，並自稱是伯朗「弟婦」，要求他協助尋回已失綜的同母異父弟弟明人，令伯朗重返繼父的大家族矢神家，捲入矢神家的30多億遺產爭奪恩怨。

《危險維納斯》昨日在日本開記者會造勢，妻夫木聰率拍檔吉高由里子、藤岡靛、中村杏現身，眾人談到拍攝秘聞，妻夫木在首集有一場被吉高掌摑場面，怎料吉高卻認真地兜巴星落對方面上，她解釋是不慣用右手，當時左手要拿着手袋，亦不想NG，所以一下子便投入了摑下去。至於劇中圍繞住豪門家族，劇組花了不少心機及金錢在佈景上，藤岡靛透露從工作人員得悉，單是場景的地毯已花費達1億日圓（約731萬港元）。

同時，妻夫木聰昨日開了官方IG，首個Po貼了自己的靚仔樣，分別是正面和則面，22小時已破20萬人追隨，當中不乏圈中人，包括山田孝之、淺野忠信、綾野剛、水原希子及水川朝美等亦有搶先follow。

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