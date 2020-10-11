【是非連連】網紅唔易做

不少藝人名人當YouTuber或網紅在網上掘金，但人氣越盛越易惹是非，除李婉華外，前港姐林穎嫺亦曾因開YouTube節目而弄得跟拍檔反目，蕭若元更試過疑因「黃標」事件導致影片一夜間被消失。

林穎嫺 拍檔反目

移居美國多年的港姐林穎嫺，今年6月與Yeung Solomon合作於在對方頻道開節目《都市嫺情》，9月時卻又再開新頻道《林穎嫺Wing4U》，她說：「當初舊台應承咗係大家share同一個頻道，之後我向佢哋提議加我個名，佢哋唔肯，仲話呢條頻道冇我份，咁我咪自己開。」林穎嫺要求取回拍過的短片亦遭拒絕。

楊千嬅 攻網灑淚

楊千嬅今年3月在YouTube開頻道「楊千嬅MY LIVE TV」，惟天后出馬兼請埋星級嘉賓，訂閱人數亦僅得四千多，被指人氣大跌。最新一集她請來引發「月餅風波」的汪明荃做嘉賓，席間阿姐鼓勵落淚千嬅，影片最初轉發自無綫娛樂新聞台的YouTube片段，截至昨日觀看人次不足四千，昨日於其頻道上架。

蕭若元 影片下架

今年初，蕭若元每當在影片談及敏感的政治話題時，往往被「黃標」，即被列為不適合多數廣告客戶，廣告被cut；6月中其頻道內逾兩萬多條影片更突然被刪走，之後蕭若元拍片發表聲明，指YouTube最初指頻道遭受黑客攻擊，其後再致電他表示是「行政錯誤」。

杜汶澤 欠薪風波

去年4月，杜汶澤與旗下網上煮食節目的主持程美段鬧出欠薪風波，杜汶澤直指程美段小題大作博見報，雙方更於fb互罵，最後杜汶澤於fb專頁發道歉聲明兼在節目中五度向女方鞠躬道歉，程美段稱接受他道歉，但雙方日後不會再合作。