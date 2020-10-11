狗仔出更丨湯盈盈超市玩快閃 買兒童口罩畀囡囡安心返學

武漢肺炎在過去半年反覆爆發，除了各行各業大蕭條外，連帶學生生活都受到影響，在農曆年假後已經因疫情停學，本來5月終於分階段復課，但可惜疫情再度爆發，結果教育局宣佈提早放暑假。早前疫情暫緩，一眾學生哥分階段開始新學年，不過仍然要嚴守防疫措施。本身是二女之母的湯盈盈，早前表示因為囡囡讀國際學校，所以早在8月時已經為開學做好準備。

之不過防疫工夫又點會嫌多？日前《蘋果》在銅鑼灣時代地庫的超市見到盈盈，當日下午4點左右，盈盈在超市買餸，她迅速買了所需的食材後，去了收銀處付款，接着她又去了超市的另一邊買日用品。盈盈當時主攻小童口罩，似乎為囡囡上學添置防疫用品，她很細心地閱讀包裝上的說明，經過一輪研究後，她終於揀選了合適囡囡用的口罩，到收銀處付款後再去停車場拎車。在等𨋢期間，盈盈醒目發現記者，她表示為了囡囡返學，所以添置更多口罩。盈盈早前表示妹妹今年入讀姐姐就讀的學校，大女Alyssa讀Grade 1，而細女Kassidy讀K1。

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