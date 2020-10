Jennie護士造型捱批 晒新相間接回應爭議？

韓國女團BLACK PINK早前推出的新歌《Lovesick Girls》MV爆爭議,成員Jennie穿上護士服性感晒腿,因而被網民批評造型將護士作為性幻想對象,及後BLACK PINK所屬的YG事務所就事件道歉,並刪除出現護士服的場面。

Jennie未受事件影響心情,連日來都有在IG上載新相,不過她昨日公開的新相就再度引起網民熱議。相中,Jennie完美消化獨特風格的服裝,性感露出纖腰出鏡,大晒高冷氣質,不過牛仔褲上印有寫上「Censored」(審查)字眼,加上她留言寫道:「Yeah we some bitxx you can’t manage.」被網民認為她間接回應護士服惹爭議一事。

但其實Jennie身上所穿的是她昨日亮相MBC音樂節目《Show!音樂中心》時,表演新歌《Pretty Savage》的舞台服裝,其寫下的留言亦是《Pretty Savage》的其中一句歌詞,有網民認為不應過份解讀。

