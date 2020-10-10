Video Talk今日精選丨新增記者追訪騎練環節 配合AI運算識別機會馬

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

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《果燃台》10月11日（日）Video Talk精選節目表：【競馬Fact Check】

日期：10月11日（周日）

時間：12:15pm - 6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Paris

內容： 直播及分析星期日沙田馬場十場賽事， 繼今季新增各場參賽馬由隔晚到即場賠率走勢，與及電腦預計臨場大戶落飛馬後，又有兩項新環節推出，騎練訪問及AI模擬賽果。記者追訪騎練分析參賽馬的機會及備戰情況。大數據年代，AI集各項data進行運算，包括對騎師和練馬師即日成績追蹤，識別出那些是機會馬。主持亦會即場解答讀者留言，與讀者互動交流。

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