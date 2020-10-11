網民力撐丨王寶強傳再婚兼生子 經理人急澄清

大陸男星王寶強於2016年自揭戴綠帽，指控老婆馬蓉同經理人宋喆有婚外情而申請離婚，其後王寶強專注事業，直至去年才被拍到與模特兒馮清來往甚密，甚至深夜一起返歸，才發現他們已經發展到同居關係。近日大陸盛傳王寶強與馮清已拉埋天窗，領證結婚，甚至有網友稱2人已秘密生B，但王寶強的經理人今日回覆傳媒時表示「沒有沒有」，否認王寶強再婚的消息。

其實今年7月，亦曾傳出王寶強有意娶馮清，當事人未回應之前，馬蓉就突然在社交平台、離奇代前夫王寶強澄清再婚一事：「我沒聽兒子說過快有後媽。」

現年36歲的王寶強，於2009年迎娶馬蓉，並育有現年10歲的兒子王子豪及8歲的女兒王子珊，王寶強與馬蓉的婚姻走到2016年，因女方出軌而畫上句號，法庭判王子豪由王寶強撫養，女兒則馬蓉撫養。王寶強及馬蓉離婚後，不時會隔空開罵，近年稍為平息。直至去年王寶強被踢爆有第二春，雖然從未公開認愛，但馮清不避嫌陪王寶強回鄉奔喪，披麻戴孝，可見王家上下已視馮清為家人；另有消息指，王子豪與「準後母」馮清相處融洽，女兒亦十分接受馮清，相信馮清早已融入王家。儘管今次王寶強「食詐糊」，但仍有不少網民支持馮清嫁給王寶強，又希望王寶強可以得到幸福。

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