歐陽娜娜雙十噤聲被台灣網民喪插 劉德華曾任慶典嘉賓

兩岸關係緊張，台灣昨日雙十慶典，不少台灣藝人為怕得罪大陸而自行滅聲，就好似早前分別在大陸「十一國慶」晚會活動高唱《我的祖國》的台灣藝人歐陽娜娜，和獻唱抗疫歌《守護》的張韶涵，昨日台灣雙十慶典，都未有在社交網作任何表示，全日噤聲，引發台灣網民極度不滿，其中歐陽娜娜facebook被網民留言喪插：「台灣之恥！請退出中華民國國籍、不要拿中華民國的護照及身份證、我們不需要舔共！」、「發給妳身份證的國家國慶日，你是連生日快樂都不會說是嗎」、「為何台灣的國慶日妳不慶祝？難怪被說是出賣台灣」、「今天唱我的祖國好嗎？」、「其實可以考慮放棄台灣國籍，你會活的比較自在啊」。至於張韶涵FB亦有網民留言以示不滿：「10/10 安靜」、「還有一小時給你表態喔～ 阿姨」、「我幫她表態，你可以滾了」。

連台灣藝人也噤聲，更遑論香港藝人，想當年香港還未回歸，香港藝人到台灣參加雙十慶典演出不是禁忌，如劉德華1993年便曾為台灣雙十慶典擔任特別表演嘉賓。昨日TVBS主播夏嘉璐在FB上載1993年自己與華仔參加雙十慶典表演照片，留言表示：「民國82年的國慶晚會，和劉德華同台，在那個港星還會來參加雙十慶典演出的年代。中華民國109年生日快樂。」原來夏嘉璐當年擔任景美女中儀隊隊長，而華仔一身白色軍裝、舉著指揮刀率領景美女中樂儀隊進場，夏嘉璐曾與華仔在同一鏡頭出現，難怪想當年份外興奮。

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