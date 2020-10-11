BTS領獎提韓戰引熱議 大陸網民玻璃心碎一地：涉嫌辱華

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）現時紅爆全球，而且多次揚威國際，上周三BTS就因對促進韓美關係有貢獻而獲得「James A. Van Fleet Award」，成員發表得獎感言時就因提及韓戰，雖然明明沒有清楚提到是哪些國家，但再次觸動大陸網民的神經，意外令他們玻璃心碎一地，批評BTS的發言涉嫌辱華。

「James A. Van Fleet Award」由The Korea Society主辦，為紀念於韓戰時期擔任美國第八軍團司令兼The Korea Society創辦人James A. Van Fleet而設立，獎項主要頒給促進韓美關係的人或組織。今年的頒獎典禮於上周三以網上形式舉行，BTS憑其音樂成就、對世界歌迷的影響，以及促進了韓美關係而獲獎，當日BTS發表得獎感言時，提到住在不同地方的人，因音樂而相連，以團結為基礎，BTS分享了他們的文化及故事，超越了國界與語言，柾國又表示：「希望我們的音樂能夠扮演樞紐的角色，一個讓世界各地的人們了解、尊重彼此的角色。」

隊長RM最後總結：「今年，是韓戰70周年，這也讓The Korea Society今年的年度晚會特別有意義。我們會永遠記得這段我們兩個國家共同經歷，以及無數男、女犧牲的苦痛歷史。70年後，我們所處的世界比以往更為緊密，許多方面的界線變得模糊。身為這個國際社會的一員，我們應該建立更深的了解與團結，以變得更幸福。為了追求這個目標，BTS會一直提醒自己James A. Van Fleet的意義，並繼續在我們所做的事情傾盡全力，謝謝大家。」

而RM的感言就引起大陸網民關注，大陸網民指這個獎是跟紀念韓戰中的美軍有關，認為RM的感言是感謝美國的意思，批評BTS不了解「抗美援朝」這段歷史、不尊重當年於戰爭中犧牲的中國人、涉嫌辱華等，亦有人認為BTS不應該發表涉及政治的言論，有BTS的大陸fans就揚言「國家面前無偶像」，要「放棄」BTS。

另外，BTS昨晚在首爾舉行網上演唱會，成員坦言對於未能面對面見到fans而非常遺憾，而RM就表示：「世界的門又堅固又高，雖然不是那麼容易讓我們通過，但因為世界上並不只有一條路，讓我們可以彼此遇上，我們雖然很渺小，但卻成為很龐大的隊伍，我們的語言是音樂，我們的地圖是夢想，大家用不同的語言，去唱出不同的故事，我們防彈少年團不是只有7個人，而是你、我和我們的故事。」

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