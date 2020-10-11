文火煲劇丨借《傳媒家族繼承人》了解美國總統大選

人物是《傳媒家族繼承人》的重點，每個角色都寫得立體、到肉、人性盡表現，是此劇精妙之關鍵。大亨Logan Roy有4名子女，大仔Connor與世無爭，但日日就問爸爸攞錢養女友，細仔Roman聰明而賤格，細女Shiv自私又自大，不過最好睇的，一定是二仔Kendall。Kendall是Logan最愛錫的兒子，爸爸一心都想Kendall成為其傳媒帝國的「太子」，偏偏Kendall性格暗藏反叛，在第一季尾竟連同外人打算食晒爸爸公司。到第二季初，因為爸爸將他從一次誤殺危機中救回，他又變回爸爸的乖乖仔。Kendall性格反覆多變、反叛，但其實又重視規則兼怕事，這種矛盾在Jeremy Strong的演繹下更錦上添花，難怪令他封視帝。

劇集的拍攝方式完全承襲Adam McKay風格，以偽紀錄片取鏡形式呈現畫面的緊張、局促與實在感。其中有幕講到死對頭太子女秘密到訪，怎料公司卻發生開槍襲擊，一班人又要避恐襲，又驚被發現，同時人物之間又在互相猜度，逼到觀眾都喘不過氣。善於控制觀眾情緒，亦是此劇一個出色之處。

劇集中的Logan Roy與總統是好友，打個電話就能拜託對方幫忙，與現實中的政治實況非常相似。在美國大部份傳媒都已歸邊，例如Fox一定支持共和黨，其他的都大部份支持民主黨。美國總統大選在即，與4年前一樣，特朗普就是傳媒眼中的「壞人」，但如果你睇過《傳媒家族繼承人》，就知道其實傳媒怎樣定義一個人，是與雙方利益所向息息相關。而傳媒塑造出來的壞人呢，又未必是人民心目中的壞人，4年前特朗普之當選就說明了這個道理。今次總統大選，傳媒、明星名人再次大聲疾呼撐拜登，且看今次特朗普能否再次力敵各大傳媒，再度成為總統繼承人。

文｜龍華琛

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