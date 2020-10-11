落選港姐丨廖慧儀狠飛圈外男友 被質問：入咗娛樂圈，我甚麼都不是？

又一對戀人分手！今屆落選港姐、被封「狂野空姐」的廖慧儀，參選時已是非多多，被爆腰間有紋身，又因網友留言指她是「姣婆」，而跟圈外男友Sam一齊寸嘴反擊對方。廖慧儀一向不介意公開戀情，與Sam不時在社交網放閃，表現恩愛。選美結束，早前Sam突然在社交網公開警告無綫節目《#後生仔傾吓偈》的23歲大學KOL孔德賢（Danny），叫對方不要再找自己的女朋友。廖慧儀當日接受傳媒訪問時表示男友只是飲醉酒，大家仍是男女朋友關係。

怎料事隔10日，Sam今日凌晨又再發文自爆被狠飛，還語帶埋怨謂：「同你一齊呢一年半，大大小小傷心嘅事我都陪你經歷過，喺你有低潮困難嘅時候，我從來冇離開過你身邊，而點會（解）你要咁樣對我，去報答我一年半對你嘅所有付出？我一直當你係一家人，點解要選擇因為一啲小問題而突然狠心離開我，係咪因為入咗娛樂圈，擴闊咗眼界，回頭看所有嘢覺得我甚麼都不是？」並貼上一張昔日兩人互咬食物對望的甜蜜相，但不久又刪掉。

《蘋果》今日聯絡Sam，他以短訊回覆：「一直都想挽回(感情)，但很難，她不會。」問到有沒有私下跟Danny講清楚？他說：「我們3個私底下並沒有見面。」而廖慧儀就決絕地刪走IG上跟Sam的昔日甜蜜合照，剛失戀仍心情大靚，昨日一身瑜伽裝束與兩男一女齊行山，露出甜美笑容，與Sam有好大反差。

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