王宗堯驚覺有抑鬱症 靠女友解心結

王宗堯經常走訪香港的小店舖，落手落腳幫手支持，今日他在銅鑼灣為香港製造生產的口罩店Yellow Factory任店長，兼為買口罩客人簽名。王宗堯穿上一件表明不是某積分獎賞的會員，背面又印上「都唔想申請」，諷刺味濃，每逢有顧客入內，他都會問上一句是否該積分獎賞會員。

之前王宗堯做顧客，在該口罩店訂口罩，間中也會幫朋友訂購及交收，及後發現大家理念相同，與該公司成員漸建默契。趁店舖感謝週來幫手做王店長，他說：「知道佢哋賺到嘅資源幫冇工開嘅手足，而有啲小店有時告急我都幫手，唔計回報唔計錢，盡量幫到手都幫。」

近來工作量漸多，王宗堯表示修讀有關演藝的課程，亦可以幫忙解決情緒問題，被問他可發現自己有抑鬱？他說：「我都唔知原來我有少少，上course先發現，之前有啲project傾緊，自己心理未準備好，上咗course就解開，而且同幾個兄弟傾吓就好啲。」他更指現任女友也是他的心理輔導員：「我哋傾好多，佢會更加明白，佢成熟啲，可以幫我解決問題。有人陪我行分擔煩惱，呢樣好緊要。」

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