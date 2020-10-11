尹子維重現張國榮角色Over咗 浮誇演技被嘲似「咆哮帝」馬景濤

視后胡杏兒最近在大陸節目《演員請就位2》中，以囧樣挑戰趙薇在《親愛的》的村姑角色，結果被導演陳凱歌大讚演技好之餘，更指她村姑造型一絕，走出錄影廠也不會有人發現她是一名演員，最後更評胡杏兒為S級，令胡杏兒感動到喊住踎地，反應大過當年拿視后！胡杏兒被大讚，但同樣上該節目的尹子維，就因演出太浮誇而被一眾大陸網民瘋狂恥笑，更嘲他是「咆哮帝」馬景濤的翻版。

尹子維今次以嘉賓身份參演，他在節目中與黃奕一同演繹由張國榮及鞏俐主演的電影《風月》中的一幕，劇情講述尹子維想挽留黃奕，但黃奕早已對他死心，拒絕後離開。雖然尹子維在劇中只身為配角，但他卻非常落力，攬住黃奕時七情上臉之餘，又咆哮又顫抖，最離譜的更是咬對方耳仔，演得極度浮誇。事後《小時代》導演郭敬明直接表示不太滿意這次的表演，更謂不知道尹子維與黃奕在做甚麼：「我覺得並沒有好的結合在一起，所以這個表演很脫節，單看你個人狀態我覺得還行……但一加上男演員，這個表演我就很難受了。」

除了郭敬明覺得難受，大陸網民亦都唔buy，紛紛留言恥笑尹子維的演戲方式似足「咆哮帝」馬景濤：「哈哈哈哈絕了！簡直就是馬景濤附體！」、「確實好像，太用力的表演確實不太好」、「這就是傳說中的馬景濤式表演吧」、「真的是馬景濤附體了嗎？好用力的表演。」又嘲尹子維過度用力：「女主角，快被勒死了」、「他抱住黃奕親那裏真的好像變態」、「感覺這麼猥瑣」、「這個男人要笑死我了」等一大堆負評，更指黃奕今次被差評完全是被尹子維拖累。

另外，胡杏兒返大陸搵真銀，還帶同1歲的細仔李奕霖（Ryan）同行，而後日（13日）3歲生日的大仔李奕霆（Brendan），獲爹哋李乘德（Philip）為他舉行生日會，Philip今日在IG貼出Brendan的生日會照，他預備了一個充滿萬聖節feel、上有不少超級英雄造型公仔的生日蛋糕給兒子，而身在大陸的胡杏兒，就透過視像電話與Brendan慶祝。

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