add名人時尚 | 昆凌一個手袋添亮點 復古「啪啪袋」秋冬新款推介

近季吹起一股復古風，除了「腋下包」掀起潮流，想為造型增添一點摩登的話，也可以考慮造型同樣充滿復古的「啪啪扣」手袋，金屬框開口的啪鈕扣，配上如餃子，又如雲朵的造型，俏皮感十足，別具韻味，鞋怪不少女星近日都有使用。

天王嫂昆凌早前曾以格紋西裝配搭貼腳褲，隨興的上街造型，再斜揹一個Miu Miu Matelassé羊皮手袋，設計如像老奶奶的散子包放大版，立即成為身上亮點。

向來緊貼時尚的阿徐，就以牛仔造型搭配Miu Miu「啪啪扣」手袋，再加上一對punk味十足的白色高踭鞋，襯出別具一格的造型。

除了Miu Miu之外，今晚季不少品牌有「啪啪扣」手袋款式，Valentino 早秋的Supervee Nappa迷你手袋，以品牌的「V」字作為啪鈕扣作變湊；Chanel秋冬可以找到絲絨配上啪鈕扣、並飾雙C綴飾的設計，奢華感滿分。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！