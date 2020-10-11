瑪麗嘉兒瞓身宣傳自傳 爆9歲囝囝因種族受欺凌

昔日巨肺天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）最近推出自傳《The Meaning of Mariah Carey》，為了替新書造勢，近期頻頻上節目受訪，除亮相奧花雲費（Oprah Winfrey）主持的Apple TV+ 訪談節目《奧普拉傾談時光》外，她亦接受美國名嘴Andy Cohen訪問，為對方的深夜節目任嘉賓。

瑪麗嘉兒擁有非裔及愛爾蘭血統，她在《The Meaning of Mariah Carey》中談及自己兒時曾遇上種族歧視，她在節目中又自爆9歲兒子Moroccan，亦有同樣的不快經歷，其囝囝被同年代的小朋友因種族問題而欺凌，她表示：「他之前被一位白人至上主義者欺負，他本來還以為對方是朋友。」瑪麗嘉兒在今次自傳中揭露了自己私生活外，又稱帶出了種族歧視問題，認為有助一對龍鳳胎若受到別人歧視應如何應對。

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