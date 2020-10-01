add名人時尚丨巴黎時裝周：RICK OWENS走向地獄之作　Valentino鍋釘推10周年企劃

【 RICK OWENS】

RICK OWENS在巴黎時裝周發布的2021春夏時裝騷，是一場在自己工廠附近舉行、沒有觀眾的騷。上季他以「防禦」作主題，今季則從感受威脅和恐懼帶來設計靈感。系列命名為《PHLEGETHON》（熔岩之河） ，正是但丁《神曲》中、著名的地獄之河，當下隔離世界給予他強烈的感受，「不完全是地獄中心但我們已在前往的路上。」

仿如背後點燃着地獄之火的畫面，騷場上的模特兒全都戴上各類面罩出場，黑、白、粉紅、螢光黃色盤，還有代表危險的紅色。新裝線條絕不含糊，利落強悍，非常強壯power shoulders的長披風斗蓬、無袖西裝、透視長拖尾罩袍、cropped top等，搭配光度亮度均十足的珠片bodysuit、皮革boxer，以及如同機甲戰士的超長靴，造型強勁凌厲而有力，是地獄使者還是絕境鬥士，全看自己想像。

面對未知未來，沒有人不會感到恐懼，RICK OWENS決定為過去給予新生命！漁網裙子和連帽衫，來自2012秋冬季使用的面罩作靈感；牛仔外套和牛仔褲，用上回收塑料製成的彈性牛仔布作主材料；新季使用的大多數皮革都是雙面、無襯裡的簡單構造等。

【Valentino 】

時裝周期間，Valentino新巨型鍋釘元素也令人眼前一亮。不知不覺，原來這款Rockstud 已經推出10年，創作總監Pierpaolo Piccioli近日更宣佈，會為鍋釘系列推出特別企劃 Rockstud X moniker ( X 即羅馬數字10)，與其它品牌、創作人、設計師進行聯乘。企劃頭炮的首個單位就是近年英國最具人氣的Craig Green！這位新一代聯乘王，憑著功能性強，又有建築結構美學的創作意念，之前和Moncler Genius、Adidas Original等的合作都叫好叫座，話題度、去貨率都十分高。今次為Valentino設計的鍋釘手袋及鞋子，絕對令人期待。

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