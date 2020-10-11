林利老婆道歉被轟冇誠意 陳柏渝限6個月內不得刪文否則告誹謗

54歲林利（現名林立洋）去年娶細14歲老婆陳貞均（Erin），兩人新婚未夠1年，日前林太忽然在社交網爆seed，炮轟台灣失婚女星陳柏渝，質疑對方跟老公有曖昧短訊，兩女在網上開拖，林利留言叫老婆要成熟，Erin刪文兼晦氣道歉。事件擾攘幾日，陳柏渝餘怒未消，限林利老婆3日內道歉，否則告對方名譽誹謗。

陳柏渝基於跟林利有近20年交情，故給她老婆3日期限，若到周二（13日）中午前，不在雙方FB公開道歉就正式提出控告。陳柏渝離婚後獨自撫養一對子女，讀國一的兒子被同學追問事件，她擔心日後也被誤認是破壞別人婚姻的第三者。陳柏渝說：「她（陳貞均）喝醉酒就鬧，酒醒了才道歉又刪掉，對我傷害已經造成，如果我這次不硬起來，她學不會教訓。」

《蘋果》向林利了解，他以短訊回覆：「我一向追求簡單樸素的生活，通常天都會被相反的嘢給自己，我要繼續追求簡單樸素。」他概嘆上天「可能畀一啲關口等你去磨練」，但強調跟太太已沒事了，「根本就係冇事，可能年紀相差對事情嘅睇法唔同。」

林利並將太太在FB的道歉文send給記者，指太太已道歉：「我誤會了我老公林立洋先生也讓另一位女生陳柏渝小姐被大家誤會！在這我也為自己，因為衝動沒有思考的言論，跟兩位誠心道歉！對不起！」而陳柏渝昨晚轉發林利老婆的道歉文，狠批對方冇誠意：「我要特別強調林太太——陳貞均的道歉是在確定我要提告後才修改前一天的貼文為道歉文。」「我陳柏渝看在18年老友林立洋的面子上，還是會接受這毫無誠意充滿心機的道歉。」最後陳柏渝更要求林利老婆於6個月內不得刪除道歉文或改為非公開，否則依然會提出控告。

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