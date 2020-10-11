梁詠琪疫情下改生活模式 去惜食堂做義工洗菜煮飯

今年武漢肺炎肆虐全球，影響了不少人的生活模式，梁詠琪（GiGi）也深受影響，以前因工作經常要飛來飛去，十分忙碌，但今年因疫情，影視行業近乎全面停擺，她可以有更多空間陪伴女兒，選擇做自己喜歡的事情，例如去報讀水墨畫、陶瓷和甜品班， 甚至去做義工。

昨日她就去了「惜食堂」做義工，該團體致力向本地飲食界回收仍可食用之剩餘食物，通過嚴格的食物安檢程序，再經廚房烹煮成營養均衡的熱飯餐，最後由物流團隊免費派發給社會上有需要食物援助的人士。而GiGi覺得這關愛團體有意義，所以她就去當洗菜、煮飯義工，昨晚她把照片放上社交平台，並留言：「如果有朋友想善用等接小朋友放學、或工餘的時間，可以考慮跟我一樣去做義工，例如一星期騰出幾個早上，協助惜食堂。平日為一家三四口準備膳食都需要不少功夫，何況惜食堂每天要準備這麼大量的膳食，可想而知人力的需求量龐大；閣下如有空檔時間，不妨加入義工行列，為社會上有需要人士出一分綿力。」

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