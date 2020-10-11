安志杰做24孝暖爸 為孻仔壯膽齊剪短頭髮

安志杰 ( Andy )與「警鐘胸」Jessica C.於2017年結婚，二人婚後育有一對子女，分別是4歲大女Tessa及2歲細仔Elvis，由於連月來的武漢肺炎疫情下，令安志杰的工作停頓，他們一家索性返回美國休息享受家庭樂。

Andy留在美國多月，平時一向留開短髮的他變成長髮，而細仔Elvis的頭髮自出世更沒有正式修剪，與家姐Tessa一樣留長髮，頭髮長到更似一個小女孩，而JC索性幫囝囝長期紮一條馬尾。Andy今日在社交網出帖文，指老婆JC認為他肯剪短頭髮，囝囝Elvis才會肯跟隨剪短，終於兩仔爺齊齊去髮型屋剪髮。Elvis就全程直擊爸爸剪髮，更拎住爸爸的一束長髮，之後就到Andy陪住囝囝，更細心地輕托兒子面珠以免他坐唔停，JC在IG story直擊二人剪髮過程，更留言 :「bye bye ponytails」，而Andy亦有帖文大讚兒子剪髮係變了靚仔，更笑言兩父子以後可以用少一點護髮素。不少網民都留言給心心，大讚Andy是暖爸一名，有其父必有其子，兩父子都「handsome」。

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