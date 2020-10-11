李婉華前拍檔發7千字長文還擊過橋抽板風波 稱花逾半年心血拒將頻道讓出

移居加拿大多年的李李婉華，今年初轉做YouTuber 主持《住加女人》，近日頻道內所有影片落架兼與前拍檔Wingo等拆夥，但頻道已吸納了近8萬subscriber，令李婉華感覺被人過橋抽板、心如刀割。昨日凌晨李李婉華向《蘋果》含淚控訴遭前拍檔，李李婉華又於新YouTube頻道《移加李李婉華》跟王貽興做直播時道出委屈，而王貽興更大爆李婉華曾被前拍檔Wingo粗口問候，不少網民紛紛鬧爆她兩位前拍檔龍華琛（肥Sam）和Wingo「恰女人」。

《蘋果》昨日曾聯絡肥Sam了解，但未獲回覆，不過今日肥Sam就於《住加女人》facebook發逾7千字長文反駁李婉華，並展示了3張與李婉華WhatsApp對話截圖，文中由他們如何認識到合作講起，到大家因為出片量多少而發生爭拗，肥Sam寫道：「李小姐因多出空餘時間而工作力大爆發，努力保持網上人氣，由口頭協議的每周三片，不停加量至最高峰每周八片，所有人就連每逢周六晚理應的family day都需要放棄，不勝負荷下已向李小姐提出力有不逮……」肥Sam指發片量過於頻繁會出現混亂，互相搶收看率，但李婉華依然希望發放更多影片，因而發生拗撬。

說到Wingo粗口問候李婉華，肥Sam寫道：「出差旅途中，8月19日，就出現了粗口事件，李小姐的版本是成立的，男人老狗，講過一定認，不過當時二人從未通話，只有WhatsApp的文字對答，對於急進的需求，耐性用盡，演變至坊間的『粗口狂鬧李小姐』，最後留下一句而未有被引用報道的是 “I don’t really give a damn.” 我對英語的理解，最粗俗的講法頂到盡應該係『我真係唔L理。』 有幾粗？有幾狂？有幾鬧？人人定義不同。」

此事後，李婉華決定自己另開新頻道，但因《住加女人》有廣告合約，李婉華承諾兩邊兼顧，肥Sam指雙方之後便進入了一個非常尷尬的交雜期：「李小姐雖然想努力維持兩台的發片，但用一個老生常談的例子，前度女友因為同你仲有轇轕焗住見面，你估面口大概是甚麼模樣？一切都反映在9月份李小姐為我們拍攝而沒有播出的影片裏，我翻看影片，如果我強行剪接推上平台，再因應《移加李婉華》頻道裏表演的反差，影片會十分難看，而相信最大損失會是李小姐本人，故此並未有安排剪輯。當時心想似乎之前的建議並未成功，而慢慢開始令外間產生了疑問，《住加女人》所為何事？然後開始聽到一些關於類近報道指控的傳言，似乎粒子彈最終都會打回我們身上。」

肥Sam之後講到影片下架原因：「9月26日，李小姐在WhatsApp群組裏發文表示認為我們沒有符合她本人期望，而提出正式終止合作，住加平台及我們公司不得再使用李小姐名字及肖像，亦由同日起放棄《住加女人》之後的收入。如有異議將以書面及正當途徑處理。我們沒有異議，所以行文亦只用『李小姐』去取代其名字，並在10月1日起，將《住加女人》頻道裡所有有關李小姐的影片，關掉營利功能及將一切影片下架……影片決定下架原因有二。一，我們絕對同意李小姐的提出，不欲由雙方合作變成消費對方的寄生蟲，我們保留《住加女人》頻道，日後方針仍未完全定案，故不想令往後合作伙伴要承擔重負。其二，當李小姐開設新頻道後，定當希望大家搜尋其名字時，不需混淆哪個台才是屬於李小姐。10月1日影片全線下架後，只要你進入Google／YouTube的搜尋功能輸入其名字，彈出的絕對不會見到《住加女人》頻道，誠如《住加男人》10月8日直播所言，我們不欲消費任何人，也不欲被消費，Clear Cut就應該乾脆。」

對於李婉華不滿影片下架而又保留近8萬subscriber，肥Sam表示：「8個月時間裏，付出的有台前、幕後，對於影片製作，想一人獨大，見識過有藝人可以一腳踢做到，我心感佩服，默默支持，但如果漠視其他人的付出，而以『我』做中心，實在有違設立CanWomen『眾數』的目的……關於李小姐這個問題，老實講，恕難從命。我們也沒有回覆她，畢竟道不同。」最後肥Sam hashtag「＃打打殺殺唔好預我#保留法律追究權利」

《蘋果》今日問李婉華對肥Sam發文還擊有何回應時，她表示：「要講嘅已經講晒，所以唔會回應喇。」

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