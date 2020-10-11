現年52歲的李婉華婚後移居加拿大，去年9月因在當地主持的電台節目播放港人抗爭歌《願榮光歸香港》，慘被開刀DQ。今年初她轉做YouTuber開頻道《住加女人》，獲近八萬網民訂閱支持，但近日她的頻道內180條影片突被下架，昨日凌晨她越洋接受本報記者訪問，含淚控訴遭拍檔過橋抽板，昨日她於新開頻道跟王貽興做直播時，道出近日委屈，網民紛紛留言力撐兼課金，更鬧爆她兩位前拍檔主持龍華琛和Wingo「恰女人」。

李婉華去年在加拿大主持電台節目，因播放港人抗爭歌《願榮光歸香港》慘遭打壓，今年轉做YouTuber，她開設的頻道《住加女人》自1月啟播後，大半年來已累積近八萬訂閱人次，婉華亦碌盡人情卡邀請星級嘉賓撐場，惟8月尾她忽然在節目fb留言：「婉華心累了，需要休息。想好新的方向，重新再出發。」未幾她再於YouTube另開新頻道《移加李婉華》，但最近於《住加女人》的所有影片忽然被全部下架，令人懷疑婉華再受打壓。

失八萬訂閱又嬲又傷心

《蘋果》昨日凌晨向婉華了解，她自爆疑遭節目拍檔過橋抽板：「佢哋搵我開《住加女人》，但到8月我拍咗啲片，佢哋話唔夠人手出，咁你唔同我出片，我點做落去？雙方一路有爭拗，佢哋要我用啲粗鄙字眼，我覺得唔適合，所以8月尾喺fb話攰要休息，其實係合作出咗問題。」她續說︰「兩日前佢哋仲將我《住加女人》所有片下架，話呢個台佢哋有copyright，有權將所有嘢下架，我都諗住算數，佢哋話嚟緊改名，但就保留咗我八萬個訂閱！」

婉華指講出真相是想向支持她的人交代：「我感覺被人利用完丟埋一邊。8月尾佢哋突然轉晒admin同password，我YouTube同fb啲收入睇唔到，我好嬲，節目啲收入我已講咗唔要，但影片下架應該通知我，完全冇尊重我。以後同人合作要白紙黑字，開咗個台俾人食晒啲嘢，攞咗我八萬訂閱，呢樣比金錢損失傷害更大，好傷心！」

網友力撐直播課金支持

昨日婉華與王貽興主持《移加李婉華》之《華興冰室》直播時，王貽興亦戥婉華不值說：「我哋呢啲有名有姓嘅人（公眾人物）最蝕底，被人踩到上心口都唔出得聲。」婉華強調：「我都唔想反面，但佢哋竟公然話『我哋會有新嘅節目喇！』」此時婉華又忍不住眼濕濕。網友亦力撐她，留言︰「男人老狗蝦女人」及「已經unfollow嗰邊」，粉絲更即場課金支持。王貽興更大爆婉華曾被拍檔Wingo粗口問候，事緣是有晚Wingo凌晨send了條樓盤短片給婉華，婉華想略為修改個題，卻被對方粗口問候︰「佢喺WhatsApp講粗口狂鬧你：『𠵱家凌晨點幾鐘，點解我要就你呀，你估你係女皇呀？』我聽到都覺得好odd。」

之後婉華再接受《蘋果》訪問，指王貽興乃《住加女人》固定主持，得悉自己被恰後，勸她不要啞忍，她說：「佢哋（舊拍檔）好假，我想上《住加女人》個台講我開咗另一個台，佢哋block晒我，但就喺《住加女人》個fb出post，話婉華要開新節目，其實嗰個唔係我，點解要貓哭老鼠？好離譜囉。」

而婉華的拍檔龍華琛（肥Sam）和Wingo，昨日主持網台《住家男人》直播時，被網民鬧爆他們「恰女人」，肥Sam表示：「我哋唔想消費人，亦唔想被人消費。有啲人話我哋蝦人，我哋係冇嘅，我哋開個live，10萬views走唔甩。君子斷交不出惡言，如果另一邊或坊間有咩流傳，我哋都唔會回應，如果我哋喺法律上有咩問題，我哋都唔會逃脫到。」《蘋果》曾聯絡肥Sam，但未獲回覆。