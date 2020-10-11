陳冠希舊愛楊永晴12月生BB 楊超成首做外公好興奮

陳冠希舊愛、楊受成姪女楊永晴 （Vincy ）今年2月與任職投資總監的金融才俊黃千和（Justin）在中環四季擺酒結婚，二人婚後不久即有好消息，造人成功，Vincy現懷有近8個多月身孕，將會生鼠BB。

Vincy的一班好友包括霍英東孫女霍詠詩、關楚耀妹妹關美薇等，昨日低調為她搞了baby shower，其中一名友人就貼了與Vincy的合照，身穿白色上衣及披住黑色外套的她相當精神，見她輕撫巨肚，並未有陀B的「走樣」浮腫，而見關美薇所貼的場地圖片，擺了不少粉紅氣球的佈置，估計她今胎生B女。《蘋果》今日就致電恭喜Vincy的爸爸楊超成做準外公，他即笑言：「梗係開心，第一次做阿公，佢12月預產期，生仔定女都開心，性別留番佢咃自己講。」問到他會否為外孫改名？他就表示留待Vincy的老爺改，對於疫情之下生B，會否為囡囡擔心？他表示：「唔會啦，香港醫療咁好，好放心。」

Vincy與陳冠希於2006年拍拖，而2008年發生不雅照片風波，當時事件未有影響二人感情，依然愛得火熱，直至2011年才分手，結束5年情；而陳冠希於2016年與大陸超模秦舒蓓傳出戀情，翌年女方為他生下女兒Alaia。

----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！