康子妮孖新歡上司共用電郵 親認離婚手續未搞掂

44歲康子妮於上月驚爆和林曉峰（阿Lo）結束18年婚姻，當時有指人夫黃翊是第三者，黃翊火速否認傳聞；之後康子妮被影到與保險同事們聯誼後，坐上司陳逸汮（Garry）的跑車返何文田豪宅，康子妮回覆《蘋果》否認跟上司拍拖，強調只是黐順風車過海；不過，《蘋果》又收到讀者爆料，指新歡Garry之FB的電郵一欄上，疑用了康子妮的email作為聯絡，似乎兩人情非泛泛。

《蘋果》翻查Garry的FB頁面，發現電郵名稱「lilyhong925」，跟康子妮的英文名和生日日期一樣，疑似真的是康子妮的電郵；《蘋果》向康子妮求證，她以短訊回覆：「因為個page係我半年前幫佢set up。佢從來都無FB或者Page。所以我幫佢set嘅時候，就用咗我個email。佢而家請緊一個social media專員幫佢處理，咁我就會勾返我個email出嚟喇。」

對於外間以為兩人關係密切，她感嘆回覆：「唉」，記者指她現時單身，康子妮表示：「到啲文件由法庭返到我律師時，我才是真正單身。」原來兩人的離婚手續還需要時間辦理，才能真正撇清夫妻關係。

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