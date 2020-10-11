add名人時尚丨第一網紅Chiara Ferragni賺奶粉錢 全家着內衣出鏡飲下午茶

時尚界第一網紅Chiara Ferragni，早前開心公告陀上第二胎。在IG擁有2千萬追隨者的她，一向影響力巨大，據報每發一個商業post收費達6萬美元( 約45萬港元)，自家品牌生意外，她同時亦代言多個時裝、配飾品牌，吸金力驚人。

Chiara Ferragni對代言品牌相常體貼，身為摩納哥首飾APM Monaco代言人的她，日前就著上針織短上衣、牛仔褲，露出初孕肚，以甜美又小性感的穿搭宣傳系列新作。她昨日又更新IG照片，更邀請兩個妹妹Francesca、Valentina及58歲母親Marina di Guardo同框，四母女一齊開下午茶派對。母女全穿上她代言的內衣品牌Intimissimi黑色胸圍、內褲入鏡，媽咪就披多了一件透視外套。

3個女兒不但繼承了媽媽的靚樣，着內衣嘆茶也表現自然、絶不羞澀，完全網紅家庭，照片亦火速吸引超過115萬人讚好。有網友對於這一系列照片Ｒ爆頭，當然也有人提出「所以妳在家裡都是裸體喝茶」的疑問。不過，無論合理與否，都成功帶起話題度，更分分鐘連兩個妹妹也可以走上網紅之路，成為真人Kim家族的意大利版本。

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