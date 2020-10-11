新聞守護者 | 雲妮莎卻比扮完瑪嘉烈公主再摘威尼斯影后

正於香港上映的傳記電影《新聞守護者》（Mr. Jones），以真人真事改篇，講述充滿抱負的年輕威爾斯記者加雷士鍾斯（Gareth Jones）生平；故事發生在1933年，加雷士鍾斯成為首位登上希特拉專屬飛機作採訪的外國記者，令他聲名大噪。鍾斯在擔任英國首相大衛勞萊喬治的外交顧問同時，亦努力尋找下一個新聞故事，希望一展抱負，鍾斯決定前往莫斯科，希望親自訪問史太林，當他在莫斯科遇上英國女記者艾達布祿士（Ada Brooks），艾達向他透露史太林政權如何在背後粗暴地打壓真相，鍾斯為揭開蘇聯政府造成的人為饑荒真相，秘密潛入烏克蘭，在當地親眼目擊大饑荒的暴行，使數百萬人民被遺棄當地，屍橫遍野。

《新聞守護者》由《小婦人》（Little Women）英國男星占士諾頓（James Norton）擔演主角加雷士鍾斯，而英國女星雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）則演女記者艾達布祿士。雲妮莎曾在大熱劇《王冠》（The Crown）的首兩季飾瑪嘉烈公主，32歲的她入行十年，近年終於捱出頭來，先在前年憑《王冠》在有「英國奧斯卡」之稱的英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）中贏得最佳女配角，上月還靠主演新片《Pieces of a Woman》揚威第77屆威尼斯影展，獲頒最佳女演員。

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