林欣彤痛憶下跪挽留偷食男友

大部份女藝人平時對戀情守口如瓶，但上節目講舊情就會放開包袱暢所欲言。現年30歲的林欣彤（Mag）將亮相明晚播出的ViuTV節目《吃掉前男友》，哭訴曾為挽救戀情向當時偷食的男友下跪，可惜一片癡心得不到回報，未能重修舊好。

搵朋友拋低自己

繼阮小儀、莊韻澄早前亮相《吃掉前男友》，傷心地分享與前度男友分手的痛苦經歷後，入行10年的Mag，也在節目中回憶跟舊愛分手的經過。她指有晚凌晨傾電話，對方突然自爆出軌，雙方隔着電話哭泣，當時她感覺到對方並不想修補關係，於是翌日直接去找對方，Mag說︰「嗰個屋邨嘅平台冇人，咁我就跪喺度求佢，可唔可以唔好離開我。」她形容當時感受：「嗰一刻就係覺得錯定對，都冇佢咁重要。」可惜對方無意回頭，只拋下一句要去找朋友便離開。

在場人士聽見後，反應比Mag更大，張惠雅忍不住說︰「好想講粗口！」張蔓姿就忍不住流淚，反過來要Mag安撫：「我冇嘢啦，我𠵱家講返出嚟都冇事。」雖然受到情傷，但Mag並沒有開名踢爆是哪一位前度。

戀愛史多姿多采

Mag的情路比她推出的歌曲更多姿多采，她初出道時參加《超級巨聲2》認識了羅孝勇，當時兩人大方認愛，後來Mag因工作壓力患抑鬱甚至厭食症，獲男方不離不棄照顧。其後她加入英皇，有傳因為跟陳家樂拍攝電影《DIVA華麗之後》而撻着，於是和羅孝勇分手，但有指她跟陳家樂的地下情只維持了半年，當時Mag因失戀而情緒受困。之後Mag重投初戀男友Ben的身邊，但Ben對她疑心很重，二人經歷三度離合，其間Ben曾懷疑Mag搭上天堂鳥的葉灝基（Gordon），之後又傳她介入天堂鳥另一成員歐鎮源（Tyrese）與華姐女友余思霆的感情做第三者。