周星馳為對賭協議找數 大陸金主就補償金額鬧分歧

周星馳今年似乎有些運滯，繼下個月與舊愛于文鳳再為天比高佣金官司於高院來個了斷外，他與上市公司上海新文化傳媒也可能為錢銀糾紛要對簿公堂。星爺公司Premium Data Associates Limited（簡稱PDAL）向新文化傳媒承諾2016年至2019年度、4個會計年度的總淨利潤須達10.4億元人民幣（約12億港元），若未達標他必須補償，對賭期至今年3月完結。不過，合約期內，只上映了《西遊伏妖篇》及《新喜劇之王》2套片，2片的票房收入為16.56億人民幣（約19億港元）、後者收6.2億人民幣（約7.17億港元），票房未達預期，加上因為疫情關係，導致盈利未能達標。

星爺輸了，對賭一方已向他的公司追討差額，但據知雙方就差額數目有爭議，新文化傳媒已經與律師研究採取法律行動。

今年3月星爺將市值11億元港幣「天比高」豪宅，抵押給摩根大通銀行，藉此套現約5億港元周轉，可能是為了應付對賭協議需要填補差價作好準備，同時新文化傳媒欲提出星爺回購PDAL公司股份，2017年新文化傳媒以以13.3億元人民幣（約15.3億港）購入星爺持有的PDAL公司51%股份，對星爺公司原本是充滿憧憬，但沒想到一個疫情影響公司盈利，雙方為金錢鬧糾紛。

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