朴寶劍送盆栽冧朴素丹 秀智南柱赫互笠高帽

韓國男星朴寶劍入伍前孖朴素丹主演的tvN劇集《青春紀錄》，將於明日播出第11集，劇組今日公開新劇照預告劇情。上集結尾講到男時裝設計師李承俊自殺，朴寶劍要協助調查。雖然朴寶劍的事業現危機，不過似乎未有影響他跟朴素丹的感情。公開的劇照中，見到朴素丹忙於開設自己的化妝室時，朴寶劍捧住盆栽驚喜現身，朴素丹即時露出幸福的微笑，未知二人能否攜手克服危機，一起守護夢想和愛情呢？

另外，「國民初戀」秀智孖南柱赫、金宣虎及姜漢娜拍攝的tvN新劇《Start-Up：我的新創時代》將於周六開播，秀智早前透露對於南柱赫的第一印象：「第一印象是很頑皮，因為笑的樣子很單純，所以覺得能夠很好地表現出劇中角色的幽默感和純真。」同時對南柱赫的演技讚不絕口。南柱赫亦大讚女方開朗積極。而昨日是秀智的26歲生日，她於IG公開多張跟禮物的合照，表現興奮，而香港劇迷可於Netflix追看《青春紀錄》及《Start-Up》。

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