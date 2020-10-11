馬賽微博晒片場開工受傷相 反擊落魄過氣指控

2008年香港小姐季軍、33歲的馬賽去年1月宣布與中國男友結婚，同年6月在美國誕下女兒Camellia，早前馬賽指她在網上看到關於她的文章覺得不舒服：「文章把我跟幾個過氣的明星連接在一起，寫這些明星網絡直播帶貨，說我們特別落魄不堪，好像是演藝路上走投無路了。」

介意被指落魄的馬賽昨晚在微博上公開了幾張在劇組現場的相片，並寫道：「近２年沒有拍戲了，可能是難掩興奮，也可能是這兩年生養孩子覺得自己內心強大，誤判自己是鐵人......動作戲不戴護具就各種真摔，好像有用不完的勁......收工回到家後發現......請讓我靜靜躺一躺，真的沒有以前經得起摔了。」

從圖中可見，馬賽雙膝上滿佈紫黑色瘀痕，雖然傷痕纍纍，但馬賽似乎樂在其中。馬賽是2008年香港小姐季軍，可惜在事業上揚時捲入桃色風波，2013年被揭發與汪子琦的同性情緣，事件讓馬賽形象插水，更遭TVB雪藏勒令休假。事件過後馬賽患上抑鬱症，需服食精神科藥物治療。2015年12月，馬賽與無綫的正式結束關係，其後慢慢淡岀香港娛樂圈，往中國發展。

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