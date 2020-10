文火煲劇丨《傳媒家族繼承人》睇通傳媒政治操作

類型:劇情

國家:美國

劇情簡介:傳媒大亨Logan Roy於美國權傾朝野,但面對日漸老邁的身體,被逼考慮退休及從子女中選出繼任人,但子女們各懷鬼胎,經常互相出賣,一家人表面上和諧,實際上卻每天上演一幕幕的明爭暗鬥。

在上月舉行的艾美獎頒獎禮中,有兩大劇集橫掃獎項。一是暗黑另類英雄劇《保衛奇俠》,另一部是家族爭鬥劇《傳媒家族繼承人》。前者承襲多年前的電影版與漫畫帶來的名氣,但後者卻是靠自己一手一腳打出江山。雖然劇集已屬上年作品,但老實講筆者都是承艾美獎之吹捧才剛看畢兩季,一看之下,又覺得這刻在總統大選前夕觀賞,別有一番體會。

與很多著名劇集一樣,《傳媒家族繼承人》都起用了著名的電影導演出任監製及頭幾集的導演,為劇集定下格調。此劇的主腦就是玩政治題材玩得極具風格的Adam McKay。此導演的作品都不易睇,最出名兩套為《沽注一擲》與《為副不仁》,一套講繁複的次按風暴,另一部講最聰明的副總統切尼之政治手段,難明到不得了,但偏偏Adam McKay都可以用極度諧趣的方式,讓觀眾睇得明之餘更感受到豐富的黑色幽默感,總不會叫你Don’t try to understand it, feel it般令人谷氣。

《傳媒家族繼承人》講傳媒大亨Logan Roy性格暴躁、不近人情,若非逼到死角寧願攬住權力落棺材。但因為一場大病,無奈要從4名子女之中揀出繼承人,結果4名子女之間與爸爸就展開角力,角到第二季完結都未角完。當中牽涉大量政治議題,讓觀眾看到傳媒怎樣以話語權左右議院,以至白宮中動筆簽名的那位。不過編劇往往能深入淺出地講沉悶議題,讓人見到政治如何黑暗之餘又不失趣味,將Adam McKay耍家本領發揮到盡。

文|龍華琛

